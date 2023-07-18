Первую российскую миссию на Луну запустят с космодрома «Восточный» 11 августа

Первая миссия России на Луну — «Луна-25» — будет запущена с космодрома Восточный 11 августа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Российскую космическую обсерваторию запустят в 2028 году

По его словам, запасная дата запуска миссии — 12 августа.

В свою очередь сотрудники Научно-производственного объединения Лавочкина заявили, что миссия «Луна-25» окажется успешной с вероятностью не менее 80%.

Ранее сообщалось, что Россия намерена в 2023 году запустить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения — аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:Космодром ВосточныйРоссияКосмосЛуна

Горячие новости

Все новости

партнеры