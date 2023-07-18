Первую российскую миссию на Луну запустят с космодрома «Восточный» 11 августа
Первая миссия России на Луну — «Луна-25» — будет запущена с космодрома Восточный 11 августа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
По его словам, запасная дата запуска миссии — 12 августа.
В свою очередь сотрудники Научно-производственного объединения Лавочкина заявили, что миссия «Луна-25» окажется успешной с вероятностью не менее 80%.
Ранее сообщалось, что Россия намерена в 2023 году запустить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения — аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первую российскую миссию на Луну запустят с космодрома «Восточный» 11 августа
- Из-за непогоды в Москве упало 10 деревьев, повреждены 15 автомобилей
- Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113
- На Кубани 12 подростков были госпитализированы после купания в море
- Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы
- Генсек НАТО примет в Брюсселе президента Сербии
- СМИ: Зеленский пошел на теракты из-за провала ВСУ на передовой
- Трамп заявил, что ожидает ареста по делу о штурме Капитолия
- Захарова опровергла информирование о расследовании по «Северным потокам»
- Вторая волна осадков в Москве будет сильнее первой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru