Первую российскую миссию на Луну запустят с космодрома «Восточный» 11 августа

По его словам, запасная дата запуска миссии — 12 августа.

В свою очередь сотрудники Научно-производственного объединения Лавочкина заявили, что миссия «Луна-25» окажется успешной с вероятностью не менее 80%.

Ранее сообщалось, что Россия намерена в 2023 году запустить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения — аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

