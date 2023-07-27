«Человечество не выдержит!»: Илюмжинов объяснил, почему США скрывают инопланетян

Если США признаются, что контактировали с другими цивилизациями, то рухнет вся мировая система, заявил экс-глава Калмыкии и бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов в интервью НСН. По его словам, перестанут существовать все религиозные учения, чего не выдержит человечество.

Накануне бывший агент ЦРУ Дэвид Груш сообщил, что американские военные нашли нечеловеческий биоматериал в рухнувших космических кораблях. Он отметил, что власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей. При этом Груш отказался отвечать на вопрос о том, могло ли правительство США контактировать с внеземными формами жизни. Кирсан Илюмжинов отметил, что у США есть много причин скрывать информацию об инопланетянах.

«Например, вы включаете телевизор, а инопланетяне говорят: мы есть и давно смотрим за вами… У нас есть религиозные учения, которые говорят, что человек произошел от Адама и Евы. Если они заговорят, то все религиозные учения улетят... То, на чем стоит Ватикан и другие церкви. Второе: все в мире школах учили, что есть теория Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Столетиями мы учились по ней, а окажется, что теория разрушилась. Человечество не выдержит этого. Представители других цивилизаций нас пока жалеют, а США думают над тем, чтобы мировая система не развалилась окончательно… Чтобы люди не узнали, что мы не одни», - сказал Илюмжинов.