«Человечество не выдержит!»: Илюмжинов объяснил, почему США скрывают инопланетян

Инопланетяне жалеют людей и не хотят разрушать их мир своим присутствием, отметил в эфире НСН Кирсан Илюмжинов.

Если США признаются, что контактировали с другими цивилизациями, то рухнет вся мировая система, заявил экс-глава Калмыкии и бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов в интервью НСН. По его словам, перестанут существовать все религиозные учения, чего не выдержит человечество.

Накануне бывший агент ЦРУ Дэвид Груш сообщил, что американские военные нашли нечеловеческий биоматериал в рухнувших космических кораблях. Он отметил, что власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей. При этом Груш отказался отвечать на вопрос о том, могло ли правительство США контактировать с внеземными формами жизни. Кирсан Илюмжинов отметил, что у США есть много причин скрывать информацию об инопланетянах.

«Например, вы включаете телевизор, а инопланетяне говорят: мы есть и давно смотрим за вами… У нас есть религиозные учения, которые говорят, что человек произошел от Адама и Евы. Если они заговорят, то все религиозные учения улетят... То, на чем стоит Ватикан и другие церкви. Второе: все в мире школах учили, что есть теория Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Столетиями мы учились по ней, а окажется, что теория разрушилась. Человечество не выдержит этого. Представители других цивилизаций нас пока жалеют, а США думают над тем, чтобы мировая система не развалилась окончательно… Чтобы люди не узнали, что мы не одни», - сказал Илюмжинов.

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Он отметил, что у США есть масса доказательств существования других цивилизаций. По словам Илюмжинова, бывшие президенты США, в частности Барак Обама и Джон Кеннеди, хотели рассекретить документы об инопланетянах, но все же не стали этого делать. О существовании инопланетян знал и экс-президент СССР Михаил Горбачев, указал он.

«Конечно, у них есть доказательства, биоматериалы. Даже в дневниках трех предыдущих президентов США есть материалы, засекреченные в свое время. Джон Кеннеди хотел объявить об этих документах, свидетельствах контактов с представителями других цивилизаций. Барак Обама хотел тоже сделать заявление, а потом резко свернул информацию. При этом Михаил Горбачев в свое время тоже говорил, что был в курсе. То, что у них идут слушания в Конгрессе и комиссиях, это оправдано… В США очень много свидетелей. Открытие этой информации многим не выгодно», - добавил собеседник НСН.

Ранее Илюмжинов рассказывал о встрече с инопланетянами в 1997 году в Москве. По его словам, все было просто – его позвали на балкон, после чего он оказался на корабле и восемь часов общался с инопланетянами, которые были «высокого роста и в желтых скафандрах». Подробности этой встречи приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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