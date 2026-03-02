Армия Израиля нанесла более 600 ударов по военной инфраструктуре Ирана
Более 600 ударов по объектам военной инфраструктуры Ирана было нанесено израильскими ВВС с начала вооружённого конфликта с исламской республикой. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что для нанесения ударов было использовано порядка 2,5 тысячи снарядов, ликвидировано «около 600 объектов террористической инфраструктуры иранского режима».
«ЦАХАЛ продолжит действовать на всех фронтах, как в наступательном, так и в оборонительном планах», — отмечается в сообщении.
Ранее в ЦАХАЛ опровергли заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об атаке на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
