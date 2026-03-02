Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев хочет донести через сольные альбомы личные переживания, при этом он вовсе не старается стать главным рокером-патриотом страны, сказал в интервью НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.

Кинчев ранее представил сольный альбом «Я», в который вошли 10 песен, в том числе «У свободы нет выходных», «Переживем», «Струны», «Вертикаль» и заглавная песня «Я». Ступников объяснил разницу между альбомами «Алисы» и сольниками ее лидера.