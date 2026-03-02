«Скромный человек»: Зачем Кинчев выпустил сольный альбом «Я»
Константин Кинчев пишет песни об интересующем его клубке проблем, не претендуя на какие-то патриотические статусы, сказал в эфире НСН Денис Ступников.
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев хочет донести через сольные альбомы личные переживания, при этом он вовсе не старается стать главным рокером-патриотом страны, сказал в интервью НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Кинчев ранее представил сольный альбом «Я», в который вошли 10 песен, в том числе «У свободы нет выходных», «Переживем», «Струны», «Вертикаль» и заглавная песня «Я». Ступников объяснил разницу между альбомами «Алисы» и сольниками ее лидера.
«Когда Кинчев выпустил в 2021 году "Белый шум", первый сольный альбом за 30 с лишним лет существования группы "Алиса", для меня это было гораздо большим удивлением, чем сейчас. Он тогда очень хорошо объяснил отличие сольных работ от "алисовских". Группа "Алиса" - это нечто глобальное, некие ценности, которые так или иначе разделяются всеми здравыми людьми: религиозные, философские, патриотические и так далее. Об этом и песни. А сольник - это что-то более личное, собственные переживания. Кинчев - достаточно закрытый и сдержанный человек, до последнего времени он не любил педалировать в творчестве личные переживания. Но они, безусловно, есть, особенно в связи с происходящими в мире и стране катаклизмами. Так или иначе они требуют своего выхода. Для этого он стал использовать сольные альбомы, которые более откровенные и интимные по текстам, доверительные по интонации, более мягкие по звучанию и блюзовые по своей стилистике», - отметил эксперт.
По мнению Ступникова, выпуск альбома «Гойда» и заявления об армии на 23 февраля не являются какой-то попыткой Кинчева стать главным рокером-патриотом страны.
«Кинчев точно ни на что не претендует. Это достаточно скромный человек, бросающий все силы не на какие-то внешние регалии, характеристики или статусы, а именно на творчество. Будь то в группе "Алиса" или в сольных альбомах, он пишет о клубке проблем, которые его волнуют. Я думаю, что это большое счастье для творца, что его устремления и интересы, то, что его вдохновляет в творчестве, совпадает с интересами страны. Человек не подстраивается и не пытается соответствовать какой-то конъюнктуре, он пишет песни, которые многие называют дивными. Это само собой получается, я уверен», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем он отметил, что очень рад изменениям, которые происходят с группой «Алиса» в последние годы.
Лидер группы «7Б» Иван Демьян ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что на написание нового альбома с черновым названием «Каменный монах» его вдохновила скала на Дальнем Востоке, похожая на воинственного и справедливого человека, который защищает берега нашей Родины.
