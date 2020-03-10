«Прорыв года» выбирает Экспертный совет

В Москве стартовало голосование за претендентов в состав Экспертного совета предпринимательской премии «Прорыв года». Предложить своего кандидата или отдать предпочтение одному из представленных можно на сайте «Московский предприниматель» в соответствующем разделе.

В Экспертный совет могут войти предприниматели, общественные деятели и представители общественных организаций, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве; а также сотрудники СМИ и блогеры, которые освещают предпринимательскую тему.

«Во многом результаты конкурса на соискание премии будут зависеть от Экспертного совета, поэтому важно, чтобы в него вошли люди, которые пользуются доверием москвичей», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Предложить своего кандидата в Экспертный совет можно с 10 по 13 марта 2020 года.