«Прорыв года» выбирает Экспертный совет
В Москве стартовало голосование за претендентов в состав Экспертного совета предпринимательской премии «Прорыв года». Предложить своего кандидата или отдать предпочтение одному из представленных можно на сайте «Московский предприниматель» в соответствующем разделе.
В Экспертный совет могут войти предприниматели, общественные деятели и представители общественных организаций, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве; а также сотрудники СМИ и блогеры, которые освещают предпринимательскую тему.
«Во многом результаты конкурса на соискание премии будут зависеть от Экспертного совета, поэтому важно, чтобы в него вошли люди, которые пользуются доверием москвичей», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Предложить своего кандидата в Экспертный совет можно с 10 по 13 марта 2020 года.
Напомним, что с 25 февраля идет прием заявок на участие в премии «Прорыв года». Победителей в 10 номинациях объявят в конце мая: «Молодой предприниматель года», «Стартап года», «Цифровой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Экспортер года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Креативный предприниматель года», «Франшиза года» и «Гран-при года».
Участвовать в премии могут представители МСП, зарегестрированного в столице. При этом, организация не может иметь задолженностей или же находиться в процессе ликвидации. Финалистов определят москвичи путем голосования в проекте «Активный гражданин», а победителей выберет Экспертный совет.
Подробнее о проекте можно узнать в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по адресу: dpir-press@mos.ru
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