Начался прием заявок на вторую премию «Прорыв года»

Стартовал прием заявок на соискание предпринимательской премии правительства Москвы «Прорыв года».

На соискание премии в 2019 году поступило более 35 тысяч заявок. После первоначального отбора список финалистов опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Затем отбором занимался экспертный совет, созданный при Штабе по защите бизнеса.

Главные номинации премии — «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года», «Стартап года», «Гран-при года». В этом году ввели две новые номинации — «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года».

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, премия была создана самими предпринимателями.

«Еще на одном из форумов было высказано предложение о том, что наши предприниматели недостаточно узнаваемы. И мэром города была поддержана инициатива создания новой премии. Решение об учреждении “Прорыва года” приняли уже в 2018 году», - напомнил Фурсин.

В этом году процедура подачи заявок стала проще. На первом этапе предприниматели не будут предоставлять справки о налоговой задолженности, потому что на их получение требуется время. Документы необходимо будет отдать только в полуфинале.

В список требований в этом году внесли изменения. В номинации «Мама — успешный предприниматель года» теперь могут принять участие женщины, у которых есть ребенок в возрасте до 18 лет. В прошлом году возраст ребенка не мог составлять более 10 лет.

В номинации «Франшиза года» можно было подать заявку, если франшиза была зарегистрирована в определенный срок. Сейчас это условие отменили.

«Заявка будет поступать на mbm.mos.ru, где для каждого заявителя будет формироваться личный кабинет. Вся работа, связанная с анализом документов, будет происходить в нем автоматически, без каких-либо дополнительных затрат для предпринимателей», — рассказал Алексей Фурсин.

По его словам, в прошлом году номинанты премии получили информационную и медийную поддержку, сформированную индивидуально под задачи каждого конкретного бизнеса. На цифровых поверхностях размещали наружную рекламу. Кроме того, ролики о победителях показывали на радио и телевидении.

По словам вице-президента «Сбербанка», председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, одним из важнейших элементов экономического роста является увеличение числа участников предпринимательского движения, рост, связанный с созданием инвестиционного климата и предпосылок для развития бизнеса.

«Взаимодействие Сбербанка с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы с каждым годом становится все более насыщенным и эффективным. А выигрывает от этого, в первую очередь, столичный малый бизнес. Мы организуем совместные обучающие мероприятия для предпринимателей, предлагаем им максимально выгодные условия кредитования и комплексные цифровые решения для бизнеса. При этом многие программы поддержки ориентированы именно на молодых москвичей, начинающих или только планирующих открыть свое дело. Наша задача — совместно с Правительством Москвы создать максимально комфортную среду для всех, кто развивает бизнес в столице», — подчеркнул он.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что участие в премии бесплатное.

Прием заявок продлится по 14 апреля. С 17 по 24 апреля будет производиться оценка по номинациям ГБУ «Малый бизнес Москвы», а 29 апреля начнется голосование в проекте «Активный гражданин». 25 в рамках Московского предпринимательского форума состоится церемония награждения победителей.

Принять участие в «Прорыве года» могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. У компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, и она не может находиться в процессе ликвидации. Заявку на участие необходимо оставить на сайте премии.

