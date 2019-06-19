Пропускная способность Домодедово после модернизации снизилась на треть

Счетная палата выявила, что в результате модернизации пропускная способность московского аэропорта Домодедово снизилась на 35%. В ходе реконструкции в воздушной гавани было демонтировано оборудование для радиотехнического обеспечения полетов и частично разобрана взлетно-посадочная полоса. Работы с 2012 года проводят Росавиация и оператор ОАО «Международный аэропорт Домодедово». Об этом сообщает РБК со ссылкой на государственный аудитор после проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта.

Счетная палата указывает и на ряд других нарушений. В частности, к новому терминалу не были построены перроны, из-за чего терминал простаивает.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Домодедово» появились «алкорамки» для проверки сотрудников.



