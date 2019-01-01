В аэропорту «Домодедово» появились «алкорамки» для проверки сотрудников

В аэропорту «Домодедово» сотрудников начали проверять на опьянение с помощью бесконтактных устройств - рамок с алкотестерами. Об этом сообщает «Интерфакс», подчёркивая, что обязательную проверку теперь проходят сотрудники, работающие в контролируемой зоне авиагавани.

Источник отмечает, что для экспресс-анализа сотруднику достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее. Система моментально проведёт анализ и выдаст результат. В том случае, если сотрудник не пройдет тест, турникет для него не откроется.

Представитель аэропорта «Домодедово» подчеркнул, что новое оборудование позволило аэропорту автоматизировать медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов.

Ранее НСН писала, что в рамках общенационального конкурса «Великие имена России» Владимир Путин присвоил аэропортам страны имена выдающихся деятелей. Как отмечает ТАСС, в частности, аэропорт Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, Шереметьево получил имя Александра Пушкина, а авиагавань Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева.

Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе, напоминает Ura.ru.

