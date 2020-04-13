Пропуск для поездок по Москве можно оформить с помощью SMS

Пропуск для поездок на личном и общественном транспорте по Москве можно оформить с помощью SMS-сообщения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Там отмечается, что для этого необходимо отправить сообщение на короткий номер 7377.

Для жителей столицы доступны следующие виды целей (коды): цифровой пропуск для работающих, разовая поездка для посещения медицинской организации и разовая поездка в иных целях.

Также для оформления пропуска есть следующие типы паспортов (коды): паспорт гражданина РФ, иностранный паспорт, а также иной документ.

К примеру, для цели «Разовая поездка в иных целях» необходимо отправить SMS вида: пропуск * код цели * тип паспорта (кодом) * серия паспорта * номер паспорта * номер машины (если используется) * номер карты «Тройка» (при наличии) * номер карты «Стрелка» (при наличии) * цель выхода (максимум 20 символов) * адрес пункта назначения.

Цифровой код придет в ответном SMS-сообщении.