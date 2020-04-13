Пропуск для поездок по Москве можно оформить с помощью SMS
Пропуск для поездок на личном и общественном транспорте по Москве можно оформить с помощью SMS-сообщения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Там отмечается, что для этого необходимо отправить сообщение на короткий номер 7377.
Для жителей столицы доступны следующие виды целей (коды): цифровой пропуск для работающих, разовая поездка для посещения медицинской организации и разовая поездка в иных целях.
Также для оформления пропуска есть следующие типы паспортов (коды): паспорт гражданина РФ, иностранный паспорт, а также иной документ.
К примеру, для цели «Разовая поездка в иных целях» необходимо отправить SMS вида: пропуск * код цели * тип паспорта (кодом) * серия паспорта * номер паспорта * номер машины (если используется) * номер карты «Тройка» (при наличии) * номер карты «Стрелка» (при наличии) * цель выхода (максимум 20 символов) * адрес пункта назначения.
Цифровой код придет в ответном SMS-сообщении.
Ранее НСН писала, что цифровые пропуска, которые со среды, 15 апреля, станут обязательными для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте начали оформлять в столице. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы. Там указано, что пропуск представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв и выдается бесплатно.
Оформить его можно в режиме онлайн на сайте mos.ru, с помощью СМС-сообщения, которое нужно отправить на номер 7377. А также через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Между тем, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о массированной атаке ботов на сервера сайта mos.ru, где можно подавать заявки на выдачу цифровых пропусков для передвижений по городу.
Отмечается, что хакерские атаки, в том числе, осуществляются из других стран.
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