Group-IB заявила о нескольких атаках хакеров на мос.ру
Специалисты компании Group-IB зафиксировали несколько DDoS-атак на инфраструктуру российской столицы, в том числе на сайт mos.ru.
Как заявил журналистам гендиректор компании Илья Сачков, атаки начались еще в феврале.
«13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами», - цитирует Сачкова АГН Москва.
В свою очередь глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, что оформление цифровых пропусков на сайте mos.ru продолжается, несмотря на продолжающиеся атаки.
Напомним, электронные пропуска в Москве начали выдавать с 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
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