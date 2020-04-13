Group-IB заявила о нескольких атаках хакеров на мос.ру

Специалисты компании Group-IB зафиксировали несколько DDoS-атак на инфраструктуру российской столицы, в том числе на сайт mos.ru.



Как заявил журналистам гендиректор компании Илья Сачков, атаки начались еще в феврале.



«13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами», - цитирует Сачкова АГН Москва.



В свою очередь глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, что оформление цифровых пропусков на сайте mos.ru продолжается, несмотря на продолжающиеся атаки.



Напомним, электронные пропуска в Москве начали выдавать с 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

