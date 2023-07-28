Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у соседа

В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку Киру нашли в соседнем доме, сообщает «РЕН ТВ».

В Туве нашли пропавшего в лесу ребенка

Ребенок находился в квартире с мужчиной. Сейчас ее доставляют в территориальный ОВД для официального опроса в присутствии законных представителей.

По неофициальной информации, мужчина заманил ребенка к себе собакой. Полицейские установят, не стала ли Кира объектом преступления.

В поисковых операциях участвовали 350 сотрудников полиции и волонтеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДетиЕкатеринбург

Горячие новости

Все новости

партнеры