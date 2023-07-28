Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у соседа
28 июля 202300:38
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку Киру нашли в соседнем доме, сообщает «РЕН ТВ».
Ребенок находился в квартире с мужчиной. Сейчас ее доставляют в территориальный ОВД для официального опроса в присутствии законных представителей.
По неофициальной информации, мужчина заманил ребенка к себе собакой. Полицейские установят, не стала ли Кира объектом преступления.
В поисковых операциях участвовали 350 сотрудников полиции и волонтеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru