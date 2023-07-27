Пропавшую на Урале девочку нашли живой

Полиция и волонтеры Екатеринбурга нашли 8-летнюю девочку, пропавшую накануне в поселке Компрессорный, сообщает издание «Ведомости Урал».

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В поисковых операциях участвовали 350 сотрудников полиции и волонтеров. Ребенка нашли в общежитии рядом с поселком.

Полиция выясняет, с кем находилась девочка. Собранные материалы в ближайшее время направят в Следственный комитет.

Во вторник стало известно о пропаже профессора МГУ, ученого-физика Николая Каска в Тверской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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