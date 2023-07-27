Пропавшую на Урале девочку нашли живой
27 июля 202322:42
Полиция и волонтеры Екатеринбурга нашли 8-летнюю девочку, пропавшую накануне в поселке Компрессорный, сообщает издание «Ведомости Урал».
В поисковых операциях участвовали 350 сотрудников полиции и волонтеров. Ребенка нашли в общежитии рядом с поселком.
Полиция выясняет, с кем находилась девочка. Собранные материалы в ближайшее время направят в Следственный комитет.
Во вторник стало известно о пропаже профессора МГУ, ученого-физика Николая Каска в Тверской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru