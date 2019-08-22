Пропавшую под Нижним Новгородом девочку нашли живой на четвертый день поисков
Пятилетняя девочка, заблудившаяся в лесу в Нижегородской области, найдена живой на четвертый день поисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя поискового отряда «Рысь» Надежду Ермолаеву.
По ее словам, ребенка эвакуировали в больницу для оказания помощи. Отмечается, что девочка находится в состоянии истощения.
Девочка ушла в лес из дома в деревне Степановка под Нижним Новгородом 18 августа. В поисках ребенка участвовали более тысячи человек – сотрудники полиции, волонтеры, спасатели.
В середине августа еще одна масштабная операция по поиску пропавшего ребенка в Омской области завершилась успехом. Трехлетний мальчик был найден на третьи сутки после исчезновения.
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