Пропавшую под Нижним Новгородом девочку нашли живой на четвертый день поисков

Пятилетняя девочка, заблудившаяся в лесу в Нижегородской области, найдена живой на четвертый день поисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя поискового отряда «Рысь» Надежду Ермолаеву.

По ее словам, ребенка эвакуировали в больницу для оказания помощи. Отмечается, что девочка находится в состоянии истощения.