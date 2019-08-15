Найден живым потерявшийся в лесу под Омском малыш
В Омской области найден живым потерявшийся в тайге более двух суток назад трёхлетний малыш, сообщает RT. Его обнаружила девушка-поисковик из Москвы.
Как отмечает «Свободная пресса», вначале спасатели нашли кепку ребёнка, а после и самого мальчика. Он сидел на кочке, пил болотную воду и плакал.
В ближайшее время ребёнка передали медикам. По предварительному осмотру, он не подвергся ни истощению, ни обезвоживанию.
Напомним, мальчик пропал двое суток назад. Площадь поисков в тайге составила 80 квадратных километров. В операции задействовали более полутысячи полицейских, волонтёров и местных жителей. Также к поиску были подключены два частных самолёта и вертолёт Росгвардии.
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