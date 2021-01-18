Пропавшую на Сахалине девочку нашли в канализационном люке

Пропавшую 17 января в Южно-Сахалинске 5-летнюю девочку нашли минувшей ночью живой в канализационном люке, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В надзорном ведомстве региона организована проверка работы коммунальных служб. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Как сообщил губернатор области Валерий Лимаренко, халатность коммунальных служб должна быть наказана, и призвал население сообщать об открытых люках, сообщает пресс-служба главы региона.

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В воскресенье около 16 часов девочка вышла из дома, к вечеру домой она не вернулась. Ее искали следователи и волонтеры.

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ФОТО: depositphotos.com
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