Пропавшую на Сахалине девочку нашли в канализационном люке
Пропавшую 17 января в Южно-Сахалинске 5-летнюю девочку нашли минувшей ночью живой в канализационном люке, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
В надзорном ведомстве региона организована проверка работы коммунальных служб. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Как сообщил губернатор области Валерий Лимаренко, халатность коммунальных служб должна быть наказана, и призвал население сообщать об открытых люках, сообщает пресс-служба главы региона.
В воскресенье около 16 часов девочка вышла из дома, к вечеру домой она не вернулась. Ее искали следователи и волонтеры.
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