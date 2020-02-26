Криминалисты СК РФ отправлены в Сочи на поиски пропавших в море подростков

Криминалисты центрального аппарата СК РФ отправлены в Сочи на поиски двух подростков, которых штормом унесло в море накануне.

Как сообщает argumenti.ru, соответствующее распоряжение сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Криминалисты намерены оказать практическую помощь в поиске подростков.

Инцидент произошел во вторник в поселке Лазаревское. По данным агентства, дети планировали перейти реку Псезуапсе, однако их унес в море поток воды. Отмечается, что на море шторм силой 4-5 баллов, в связи с чем поиски ведутся только на берегу.

