Криминалисты СК РФ отправлены в Сочи на поиски пропавших в море подростков
Криминалисты центрального аппарата СК РФ отправлены в Сочи на поиски двух подростков, которых штормом унесло в море накануне.
Как сообщает argumenti.ru, соответствующее распоряжение сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Криминалисты намерены оказать практическую помощь в поиске подростков.
Инцидент произошел во вторник в поселке Лазаревское. По данным агентства, дети планировали перейти реку Псезуапсе, однако их унес в море поток воды. Отмечается, что на море шторм силой 4-5 баллов, в связи с чем поиски ведутся только на берегу.
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