«Интернет и телевидение»: Многодетная мать указала на причины изнасилований среди детей

«У меня два основных тезиса по этому поводу. Первый — это всегда ответственность взрослых. Прежде, чем спрашивать с детей, взрослые должны спросить у себя. Я не думаю, что ребенок лежал на диване и тут ему ни с того ни с сего пришло в голову пойти изнасиловать другого ребенка. Он где-то видел это гомосексуальное насилие. Надо понимать, что мальчиков насилуют сегодня все больше. Это вопрос пропаганды», — считает Красникова.

При этом она отметила, что проблема не только в семьях, но и в том, что дети видят в интернете и по телевидению.

«К подобной информации дети вообще не должны иметь доступа в силу своей незрелости. Они не имеют опыта, не понимают моральные последствия и ужас их действий, и они с убийственной безответственностью просто повторяют то, что делают взрослые. Причем не обязательно в семье, это интернет, телевидение и наши поп-звезды. Но привлечь здесь, к сожалению, никого нельзя. Ну как мы привлечем артиста за то, что он пропагандирует гомосексуализм? У нас же демократия, свобода», — посетовала многодетная мать.

По мнению Красниковой, жертвами являются и пострадавший ребенок, и дети-насильники, а виновникам нападения на второклассника теперь грозит спецшкола, в которой «их будут насиловать гораздо жестче».

«И мы получим на выходе людей с поломанной психикой, которые неизвестно во что вырастут и неизвестно, что будут делать, когда станут взрослыми», — прогнозирует собеседница «Радиоточки НСН».