«Интернет и телевидение»: Многодетная мать указала на причины изнасилований среди детей
Валентина Красникова сказала НСН, что в России растет число изнасилований мальчиков и обвинила в этом поп-звезд и гей-пропаганду.
В сексуальных преступлениях с участием детей виноваты взрослые и пропаганда гомосексуализма на телевидении и в интернете, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова.
Ранее стало известно, что в одной из школ станицы Варениковской Краснодарского края старшеклассники изнасиловали второклассника, снимая это на видео, отмечают «Вести».
«У меня два основных тезиса по этому поводу. Первый — это всегда ответственность взрослых. Прежде, чем спрашивать с детей, взрослые должны спросить у себя. Я не думаю, что ребенок лежал на диване и тут ему ни с того ни с сего пришло в голову пойти изнасиловать другого ребенка. Он где-то видел это гомосексуальное насилие. Надо понимать, что мальчиков насилуют сегодня все больше. Это вопрос пропаганды», — считает Красникова.
При этом она отметила, что проблема не только в семьях, но и в том, что дети видят в интернете и по телевидению.
«К подобной информации дети вообще не должны иметь доступа в силу своей незрелости. Они не имеют опыта, не понимают моральные последствия и ужас их действий, и они с убийственной безответственностью просто повторяют то, что делают взрослые. Причем не обязательно в семье, это интернет, телевидение и наши поп-звезды. Но привлечь здесь, к сожалению, никого нельзя. Ну как мы привлечем артиста за то, что он пропагандирует гомосексуализм? У нас же демократия, свобода», — посетовала многодетная мать.
По мнению Красниковой, жертвами являются и пострадавший ребенок, и дети-насильники, а виновникам нападения на второклассника теперь грозит спецшкола, в которой «их будут насиловать гораздо жестче».
«И мы получим на выходе людей с поломанной психикой, которые неизвестно во что вырастут и неизвестно, что будут делать, когда станут взрослыми», — прогнозирует собеседница «Радиоточки НСН».
27 октября президент России назначил сенатора и многодетную мать Марию Львову-Белову новым детским омбудсменом.
Почётный адвокат России, председатель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар в интервью «Радиоточке НСН» назвала в числе главных тем, которыми должна заняться детский омбудсмен, насилие и жестокое обращение с совершеннолетними, причем не только со стороны взрослых, но и в отношениях детей к детям. Кроме того она указала на большой поток негативной информации, влияющий на психику и поведение детей.
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