Почти 70% родителей назвали соцсети главной проблемой детей

Большинство россиян считают социальные сети и трату времени на них главной проблемой подрастающего поколения. Такого мнения придерживаются 68% граждан, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

При опросе можно было давать несколько вариантов ответа. Кроме зависимости от соцсетей, актуальными проблемами молодежи назвали недостаток физической активности (58%) и нехватку общения с друзьями (53%). Плохое школьное образование и буллинг в качестве проблем выдвинули 44% и 17% россиян соответственно.

В России начался эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги

По результатам исследования, 74% российских детей пользуются социальными сетями. Двум процентам пользоваться соцсетями запрещают родители, остальным же пока рано приобщаться к такому досугу, посчитали россияне.

Среди подростков популярными соцсетями являются YouTube, ВКонтакте, TikTok и Instagram. Facebook используют только 13% детей, пишет ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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