Почти 70% родителей назвали соцсети главной проблемой детей

Большинство россиян считают социальные сети и трату времени на них главной проблемой подрастающего поколения. Такого мнения придерживаются 68% граждан, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

При опросе можно было давать несколько вариантов ответа. Кроме зависимости от соцсетей, актуальными проблемами молодежи назвали недостаток физической активности (58%) и нехватку общения с друзьями (53%). Плохое школьное образование и буллинг в качестве проблем выдвинули 44% и 17% россиян соответственно.