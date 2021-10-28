«Семья, буллинг, воспитание»: Чем предстоит заниматься новому детскому омбудсмену
Председатель организации «За права женщин России» рассказала НСН, какой видит работу уполномоченного по правам ребёнка.
Соблюдение прав детей, а также их защита от насилия и травли должны стать главными направлениями деятельности нового уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Их в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» определила почётный адвокат России, председатель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар, чья кандидатура ранее также была предложена Владимиру Путин на пост детского омбудсмена.
Накануне, 27 октября, глава государства назначил сенатора Марию Львову-Белову новым детским омбудсменом. Она сменила на этом посту Анну Кузнецову, которая была избрана депутатом Госдумы. В нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего, в том числе, социальные вопросы.
«Я не знаю её лично. Но, на мой взгляд, первостепенная задача детского омбудсмена – это защита прав ребёнка. И не просто создание видимости, а создание инструментов и механизмов решения проблем каждого ребёнка, каждой конкретной семьи, где живут дети. А также в целом всей системы охраны детства. Мне кажется, что самые актуальные на сегодняшний день вопросы – это насилие в отношении детей, жестокое обращение. Причём, не только со стороны взрослых, но и в отношении детей к детям. Также могу отметить и большой количество негативной информации, которая плохо влияет на психическое развитие детей и зачастую приводит к крайне негативным последствиям, например, суицидам или заболевания психического характера», - отметила Айвар.
Также собеседница «Радиоточки НСН» оценила деятельность уже бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
«Я, как профессиональный адвокат, работающий с темой защиты прав детей, и как человек, возглавляющий общероссийскую женскую организацию, не получила никаких результатов на те обращения, которые были направлены. Многие у нас считают: дайте денег детям – сами разберёмся. А мне кажется, что тут другая история, не всё в нашей жизни – деньги. У детей должна быть любовь, понимание и забота. Взрослые должны уметь слышать детей и разделять их чаяния. Родители, общество, школа и государство должны вырастить то поколение, которое в последующем, во-первых, укрепит нашу страну, а, во-вторых, создаст для нас с вами благоприятную старость», - подчеркнула председатель общественной организации «За права женщин России».
Айвар подчеркнула, что, когда мы будем стареть, дети, о которых мы сейчас заботимся, создаём условия для их воспитания, образования и нравственных критериев, завтра, послезавтра, через годы займут посты в госструктурах. И будут нам с вами назначать пенсии и создавать условия для здорового долголетия.
«Очень много не только материальных, но и нравственных аспектов я вижу в воспитании детей и в проявлении государственного внимания к их интересам», - резюмировала собеседница «Радиоточки НСН».
Между тем, новый уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что приступит к исполнению своих обязанностей «прямо сейчас» и встретится со своей командой. Об этом она рассказала накануне, 27 октября, сразу после назначения на пост детского омбудсмена.
Своими первоочередными задачами на новом посту Львова-Белова видит адресную отработку поступающих в аппарат уполномоченного обращений. Она также добавила, что в работе будет взаимодействовать со своей предшественницей на этом посту Анной Кузнецовой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Власти Татарстана запретили работать магазинам и общепиту по ночам
- Польская компания попросила «Газпром» снизить цены на газ
- За опасное вождение начнут штрафовать на три тысячи рублей
- «Не надо революции». Онищенко выступил против обязательной вакцинации
- СМИ: Турция готовит две военных операции в Сирии
- Стало известно, кто получил первый в США паспорт с третьим гендером
- СМИ: телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде
- Дина Аверина взяла третье золото на ЧМ в Японии
- Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета
- Песков не исключил введения QR-кодов на транспорте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru