«Семья, буллинг, воспитание»: Чем предстоит заниматься новому детскому омбудсмену

Также собеседница «Радиоточки НСН» оценила деятельность уже бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Я, как профессиональный адвокат, работающий с темой защиты прав детей, и как человек, возглавляющий общероссийскую женскую организацию, не получила никаких результатов на те обращения, которые были направлены. Многие у нас считают: дайте денег детям – сами разберёмся. А мне кажется, что тут другая история, не всё в нашей жизни – деньги. У детей должна быть любовь, понимание и забота. Взрослые должны уметь слышать детей и разделять их чаяния. Родители, общество, школа и государство должны вырастить то поколение, которое в последующем, во-первых, укрепит нашу страну, а, во-вторых, создаст для нас с вами благоприятную старость», - подчеркнула председатель общественной организации «За права женщин России».

Айвар подчеркнула, что, когда мы будем стареть, дети, о которых мы сейчас заботимся, создаём условия для их воспитания, образования и нравственных критериев, завтра, послезавтра, через годы займут посты в госструктурах. И будут нам с вами назначать пенсии и создавать условия для здорового долголетия.

«Очень много не только материальных, но и нравственных аспектов я вижу в воспитании детей и в проявлении государственного внимания к их интересам», - резюмировала собеседница «Радиоточки НСН».

Между тем, новый уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что приступит к исполнению своих обязанностей «прямо сейчас» и встретится со своей командой. Об этом она рассказала накануне, 27 октября, сразу после назначения на пост детского омбудсмена.

Своими первоочередными задачами на новом посту Львова-Белова видит адресную отработку поступающих в аппарат уполномоченного обращений. Она также добавила, что в работе будет взаимодействовать со своей предшественницей на этом посту Анной Кузнецовой.