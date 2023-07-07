«Проникновение видов»: Акулы-людоеды могут мигрировать в Черное море через 50 лет

«Белая акула – это не тропический вид, например, она очень часто встречается и в умеренных водах, и у нас на севере, именно Белая в водах Британии отмечалась несколько раз точно. Другое дело, что тропические виды акул смещаются к северу. Это действительно так, потому что меняется климат, вода нагревается, происходит проникновение видов в умеренные широты», - рассказал он.

По его словам, соленость Черного и Балтийских морей пока не подходит хищникам для жизни, но процесс осолонения морей происходит стремительно.

«Что касается Черного и Балтийского морей, вряд ли это может произойти в ближайшей перспективе, потому что соленость морей не является подходящей для этих видов. Обычная океанская соленость 32 промилле, 32 грамма на литр, а соленость Черного моря – 18 грамм на литр, вода пресновата. Хотя мы отмечаем стремительное осолонение Черного моря. В перспективе такое передвижение возможно, но это не ближайшие пятьдесят лет», - объяснил Леонтьев.

Стать жертвой нападения акулы в российских водных пространствах практически невозможно, заявил ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передает «Радиоточка НСН».

