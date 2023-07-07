«Проникновение видов»: Акулы-людоеды могут мигрировать в Черное море через 50 лет
Начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев заявил в эфире НСН, что хищники уже добираются до Британии из-за изменения климата.
Акулы-людоеды могут мигрировать в Черное море через пятьдесят лет, так как происходят серьезные изменения климата, моря становятся более солеными, заявил кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев в беседе с НСН.
О том, что акулы-людоеды скоро могут обосноваться у берегов Британии, написала газета Daily Mail. Организация Ocearch, отслеживающая несколько сотен этих хищников, сообщает, что этим летом белые акулы в поисках добычи направятся к берегам Ирландии и английского графства Корнуолл. Леонтьев подтвердил, что тропические виды акул смещаются к северу из-за изменения климата.
«Белая акула – это не тропический вид, например, она очень часто встречается и в умеренных водах, и у нас на севере, именно Белая в водах Британии отмечалась несколько раз точно. Другое дело, что тропические виды акул смещаются к северу. Это действительно так, потому что меняется климат, вода нагревается, происходит проникновение видов в умеренные широты», - рассказал он.
По его словам, соленость Черного и Балтийских морей пока не подходит хищникам для жизни, но процесс осолонения морей происходит стремительно.
«Что касается Черного и Балтийского морей, вряд ли это может произойти в ближайшей перспективе, потому что соленость морей не является подходящей для этих видов. Обычная океанская соленость 32 промилле, 32 грамма на литр, а соленость Черного моря – 18 грамм на литр, вода пресновата. Хотя мы отмечаем стремительное осолонение Черного моря. В перспективе такое передвижение возможно, но это не ближайшие пятьдесят лет», - объяснил Леонтьев.
Стать жертвой нападения акулы в российских водных пространствах практически невозможно, заявил ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передает «Радиоточка НСН».
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