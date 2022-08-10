«От акул гибнут чаще»: Озвучена статистика смертных случаев на аттракционах

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН привел примерную статистику о числе травм, полученных на аттракционах. По его словам, официальную статистику в России не ведут.

«Официальной статистики не ведется, особенно, если речь идет о микротравмах. Были исследования, индустрия схожа в России с другими странами. Американские исследователи приводили статистику по смертельным случаям на аттракционах, по их данным, примерно происходит один смертельный случай на 300 миллионов катаний. Это достаточно низкая статистика, от нападения акул люди гибнут чаще. Что касается травм, в среднем на один миллион пользователей приходится где-то четыре травмы. Как правило, эти случаи – это ошибка персонала, поведение посетителя, иногда где-то что-то просмотрели техники», - отметил он.

В некоторых регионах России проверка аттракционов осуществляется только с прошлого года, не хватает опыта в этом вопросе, заявил Игорь Родионов ранее в пресс-центре НСН.

