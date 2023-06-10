Океанолог: В России больше шансов умереть от комара, чем от акулы

Эксперт подчеркнул, что, согласно данным исследователей, ежегодно от акул погибает до десяти человек.

«От гиппопотама, например, от 500 человек до трех тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв», — рассказал Мухаметов.

Океанолог напомнил, что акулы живут в тропической зоне океана, и столкновение с опасным хищником на российском курортном побережье маловероятно. Тем не менее, в аномально жаркие периоды акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока; однако такие случаи фиксируют крайне редко.

Кроме того, Мухаметов рассказал, что клише о появляющемся над водой «страшном плавнике» нападающей акулы - это миф. Как отметил эксперт, хищник атакует незаметно и подбирается к своей жертве снизу или сбоку.

Ранее стало известно, что в Хургаде россиянин погиб в результате нападения акулы в районе Dream Beach, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Власти провинции Красное море приняли решение закрыть все пляжи города на два дня.

