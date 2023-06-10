Океанолог: В России больше шансов умереть от комара, чем от акулы
Стать жертвой нападения акулы в российских водных пространствах практически невозможно. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что, согласно данным исследователей, ежегодно от акул погибает до десяти человек.
«От гиппопотама, например, от 500 человек до трех тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв», — рассказал Мухаметов.
Океанолог напомнил, что акулы живут в тропической зоне океана, и столкновение с опасным хищником на российском курортном побережье маловероятно. Тем не менее, в аномально жаркие периоды акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока; однако такие случаи фиксируют крайне редко.
Кроме того, Мухаметов рассказал, что клише о появляющемся над водой «страшном плавнике» нападающей акулы - это миф. Как отметил эксперт, хищник атакует незаметно и подбирается к своей жертве снизу или сбоку.
Ранее стало известно, что в Хургаде россиянин погиб в результате нападения акулы в районе Dream Beach, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Власти провинции Красное море приняли решение закрыть все пляжи города на два дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru