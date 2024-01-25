Промышленные предприятия возвращают пенсионеров из-за дефицита кадров
Максим Третьяков заявил НСН, что сегодня токари получают больше, чем коммерческий директор предприятия.
Российские промышленные предприятия возвращают на работу пенсионеров из-за серьезного дефицита кадров, заявил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН.
В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Третьяков рассказал, как предприятия решают проблему.
«Проблема обострилась по нескольким причинам. Например, проблема демографического дефицита стоит давно. С этим ничего нельзя сделать в моменте, за год или даже пять лет. С началом СВО достаточно серьезно вырос выпуск предприятий ОПК и всех смежников. Например, чтобы сделать ракету, нужен металл, нужны провода, много комплектующих. Кадры понадобились оборонке, появился еще такой перекос в общем дефиците. Многие транспортные компании начали ощущать дефицит водителей, так как эти кадры тоже понадобились для нужд СВО», - объяснил он.
По его словам, только пенсионеры могут помочь решить проблему в краткосрочной перспективе, нанимать приезжих из Средней Азии не получится.
«Дефицит можно решить за счет попытки привлечь на рынок труда тех людей, которые до сих пор не участвовали в этом процессе – пенсионеров. Мы стараемся всеми силами удержать пенсионеров. В моменте другого способа просто нет. Я бы на месте государства убрал этот запрет на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Предприятия сегодня обращаются к своим сотрудникам, которые когда-то ушли на пенсию. Других вариантов нет, потому что приезжие из Средней Азии не обладают нужной квалификацией. Их учить долго и бесполезно, вы не можете их поставить на дорогой станок», - отметил он.
На фоне такого обострения дефицита сегодня токарю могут платить больше, чем коммерческому директору, подчеркнул Третьяков.
«В промышленности больше всего не хватает токарей, прокатчиков, технологов, инженерных кадров, рабочих профессий в целом. Долгие годы вузы пекли только гуманитариев, такой тренд давно заметен. Сейчас в моем случае токарь получает на десять тысяч рублей больше коммерческого директора, если мы говорим о прямой зарплате без учета вознаграждения», - рассказал собеседник НСН.
В России обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев «Радиоточке НСН».
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