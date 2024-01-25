Промышленные предприятия возвращают пенсионеров из-за дефицита кадров

«Проблема обострилась по нескольким причинам. Например, проблема демографического дефицита стоит давно. С этим ничего нельзя сделать в моменте, за год или даже пять лет. С началом СВО достаточно серьезно вырос выпуск предприятий ОПК и всех смежников. Например, чтобы сделать ракету, нужен металл, нужны провода, много комплектующих. Кадры понадобились оборонке, появился еще такой перекос в общем дефиците. Многие транспортные компании начали ощущать дефицит водителей, так как эти кадры тоже понадобились для нужд СВО», - объяснил он.

По его словам, только пенсионеры могут помочь решить проблему в краткосрочной перспективе, нанимать приезжих из Средней Азии не получится.

«Дефицит можно решить за счет попытки привлечь на рынок труда тех людей, которые до сих пор не участвовали в этом процессе – пенсионеров. Мы стараемся всеми силами удержать пенсионеров. В моменте другого способа просто нет. Я бы на месте государства убрал этот запрет на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Предприятия сегодня обращаются к своим сотрудникам, которые когда-то ушли на пенсию. Других вариантов нет, потому что приезжие из Средней Азии не обладают нужной квалификацией. Их учить долго и бесполезно, вы не можете их поставить на дорогой станок», - отметил он.

На фоне такого обострения дефицита сегодня токарю могут платить больше, чем коммерческому директору, подчеркнул Третьяков.

«В промышленности больше всего не хватает токарей, прокатчиков, технологов, инженерных кадров, рабочих профессий в целом. Долгие годы вузы пекли только гуманитариев, такой тренд давно заметен. Сейчас в моем случае токарь получает на десять тысяч рублей больше коммерческого директора, если мы говорим о прямой зарплате без учета вознаграждения», - рассказал собеседник НСН.

В России обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев «Радиоточке НСН».

