Россиян предупредили, что рост зарплат остановится в 2024 году
Александр Ветерков заявил НСН, что последние два года зарплаты росли до 20% в год, в 2024 году ожидается рост в 5-8%.
В России последние два года зарплаты росли до 20% в год, в 2024 году ожидается рост в пределах инфляции – 5-8%, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН.
В 2024 году в условиях сохраняющейся нехватки кадров конкуренция компаний по уровню предлагаемых работникам зарплат может выйти на новый уровень, пишет «Коммерсант». Отмечается, что часть работодателей уже отказываются от существовавших неформальных отраслевых договоренностей, которые в прошлом году позволяли бизнесу увеличивать зарплаты примерно схожими невысокими темпами. Ветерков с таким прогнозом не согласился.
«Динамика заработных плат последние два года показывает, что они увеличивались за год от 10 до 15% в зависимости от региона и отрасли. Есть профессии, где они росли на 20% и больше. В январе 2024 года зарплаты тоже показывают рост. Но мы прогнозируем, что рост зарплат в 2024 году прекратится, не будет идти такими значимыми темпами. За год этот рост будет в пределах инфляции – 5-8%», - отметил он.
По его словам, теперь работодатели будут только индивидуально повышать зарплаты, а также удерживать сотрудников и другими способами, включая ДМС и корпоративное обучение.
«Безусловно, наибольшая нехватка кадров наблюдается в массовом сегменте, где требуется большое количество сотрудников – розничная торговля, курьерские службы, логистика, транспортные службы – водители, а также мастера и рабочие. При этом уровень дохода в этих специальностях не очень высокий, поэтому для привлечения сотрудников компании в последние два года повышали зарплаты. Для удержания сотрудников будут повышать зарплату уже конкретному человеку, а не в целом для всех. Будут использовать ДМС, корпоративное обучение и другие методы для удержания людей», - объяснил собеседник НСН.
Зарплаты за 2023 год больше всего (до 20%) выросли у дефицитных специальностей - водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры, заявила ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».
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