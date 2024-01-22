Россиян предупредили, что рост зарплат остановится в 2024 году

«Динамика заработных плат последние два года показывает, что они увеличивались за год от 10 до 15% в зависимости от региона и отрасли. Есть профессии, где они росли на 20% и больше. В январе 2024 года зарплаты тоже показывают рост. Но мы прогнозируем, что рост зарплат в 2024 году прекратится, не будет идти такими значимыми темпами. За год этот рост будет в пределах инфляции – 5-8%», - отметил он.

По его словам, теперь работодатели будут только индивидуально повышать зарплаты, а также удерживать сотрудников и другими способами, включая ДМС и корпоративное обучение.

«Безусловно, наибольшая нехватка кадров наблюдается в массовом сегменте, где требуется большое количество сотрудников – розничная торговля, курьерские службы, логистика, транспортные службы – водители, а также мастера и рабочие. При этом уровень дохода в этих специальностях не очень высокий, поэтому для привлечения сотрудников компании в последние два года повышали зарплаты. Для удержания сотрудников будут повышать зарплату уже конкретному человеку, а не в целом для всех. Будут использовать ДМС, корпоративное обучение и другие методы для удержания людей», - объяснил собеседник НСН.

Зарплаты за 2023 год больше всего (до 20%) выросли у дефицитных специальностей - водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры, заявила ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».