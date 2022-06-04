Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» и осуществлять денежные переводы в ЛНР

По его словам, 4 июня Народный Совет ЛНР единогласно принял закон «О деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» на территории ЛНР».

«В частности, «Промсвязьбанк», который у нас начнет свою деятельность, – это будет доступ к кредитным пакетам, это будет выдача карт «Мир», это будет беспрепятственный перевод денежных средств с территории ЛНР на территорию РФ», - уточнил депутат.

По его словам, начало работы Промсвязьбанка на территории ЛНР означает то, что в Республике стала действовать «банковская система и сфера Российской Федерации»

В марте ЕС отключил от международной межбанковской системы семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, «Промсвязьбанк», Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

