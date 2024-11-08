Прокурор запросил шесть лет для педиатра Буяновой по делу о фейках об армии

Согласно версии Следственного комитета, педиатр во время приема в детской больнице нелестно высказалась об отце ребенка, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Во всяком случае, это утверждает мать мальчика. После её жалобы глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Жалобщица утверждает, что 68-летняя врач «посмеялась над ее мужем», назвав его «законной целью Украины» в присутствии 7-летнего сына. Сама Буянова это отрицает, она подчеркивает, что аудиозапись в суд не предоставлена. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», женщине сперва назначили «запрет определенных действий», а потом отправили в следственный изолятор.

