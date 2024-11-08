Прокурор запросил шесть лет для педиатра Буяновой по делу о фейках об армии
Прокурор во время прений сторон затребовал шесть лет лишения свободы для детского врача Надежды Буяновой по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Оскар Черджиев. Слушание дела проходит в Тушинском районном суде российской столицы.
Согласно версии Следственного комитета, педиатр во время приема в детской больнице нелестно высказалась об отце ребенка, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Во всяком случае, это утверждает мать мальчика. После её жалобы глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Жалобщица утверждает, что 68-летняя врач «посмеялась над ее мужем», назвав его «законной целью Украины» в присутствии 7-летнего сына. Сама Буянова это отрицает, она подчеркивает, что аудиозапись в суд не предоставлена. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», женщине сперва назначили «запрет определенных действий», а потом отправили в следственный изолятор.
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