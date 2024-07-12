Суд в Москве восстановил на работе обвиняемую в фейках о ВС РФ педиатра Буянову

По его словам, также поликлинику обязали выплатить Буяновой её средний заработок за время вынужденного прогула, сумма которого составила 928 тысяч рублей, а также ещё 15 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

«Само решение мы ещё не получили, мотивировку я не знаю... радостное для нас решение», — заключил Черджиев.

Отмечается, что в отношении Буяновой, которая в настоящее время находится в СИЗО, было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. Вдова участника СВО обвинила медика в том, что она якобы назвала мужчину «законной целью для Украины». Буянова заявила, что ничего подобного не говорила. Поликлиника предоставить запись разговора на приёме не смогла.

Ранее Московский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор пяти участникам преступного сообщества ЧВК «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), которые обвинялись в кражах и разбое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

