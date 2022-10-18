Прокурор запросил пять лет колонии акционисту Крисевичу за инсценировку самоубийства
Обвинение попросило пять лет лишения свободы для акциониста Павла Крисевича. Его обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
11 июня 2021 года художник, по его словам, устроил политический перформанс на Красной площади. Он выстрелил в воздух и себе в висок из охолощенного списанного пистолета Р-411, имитируя самоубийство. Крисевич пояснил, что это было актом «устранения собственного страха» перед «политическими репрессиями» в России.
В Тверском районном суде Москвы сегодня состоялись прения по этому делу. Акционист находится в СИЗО с 13 июня прошлого года. По статье «Хулиганство» ему грозит до семи лет лишения свободы.
Наиболее заметной акцией Павла Крисевича стал перформанс, устроенный в ноябре 2020 года, когда он привязал себя к кресту перед зданием ФСБ на Лубянке в образе Иисуса. За это его арестовали на 15 суток и отчислили из РУДН, где он учился на первом курсе экономического факультета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru