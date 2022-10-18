Прокурор запросил пять лет колонии акционисту Крисевичу за инсценировку самоубийства

Обвинение попросило пять лет лишения свободы для акциониста Павла Крисевича. Его обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

11 июня 2021 года художник, по его словам, устроил политический перформанс на Красной площади. Он выстрелил в воздух и себе в висок из охолощенного списанного пистолета Р-411, имитируя самоубийство. Крисевич пояснил, что это было актом «устранения собственного страха» перед «политическими репрессиями» в России.