Журналистка Самусик задержана в качестве подозреваемой из-за акции на Красной площади

Журналистку Веронику Самусик, которая снимала акцию Павла Крисевича на Красной площади, задержали в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.

Акционист Павел Крисевич ранее в пятницу на Красной площади выстрелил из охолощенного оружия в воздух, а затем инсценировал самоубийство. Вместе с ним задержали Самусик, снимавшую его акцию.

Отмечается, что подозреваемой провели медосвидетельсвование, а затем задержали на 48 часов в качестве подозреваемой. Согласно части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия" карается лишением свободы до семи лет.