Журналистка Самусик задержана в качестве подозреваемой из-за акции на Красной площади
Журналистку Веронику Самусик, которая снимала акцию Павла Крисевича на Красной площади, задержали в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.
Акционист Павел Крисевич ранее в пятницу на Красной площади выстрелил из охолощенного оружия в воздух, а затем инсценировал самоубийство. Вместе с ним задержали Самусик, снимавшую его акцию.
Отмечается, что подозреваемой провели медосвидетельсвование, а затем задержали на 48 часов в качестве подозреваемой. Согласно части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия" карается лишением свободы до семи лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Украинский слоган «Героям слава!» на форме футбольной сборной будет прикрыт
- СМИ: Девушка выпала с 86 этажа башни в «Москва-Сити»
- Глава МИД Украины назвал дату встречи Зеленского и Байдена
- Голикова сообщила о запуске углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом
- В России предложили выдавать материнский капитал отцам-одиночкам
- Эсминец ВМС США вошел в Черное море
- Голикова заявила о росте смертности в России в 2020 году
- Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена
- Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас
- «Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru