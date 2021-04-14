Прокурор запросил для Соболь год исправительных работ

Прокурор запросил для юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (в России признан иноагентом) Любови Соболь наказание в виде года исправительных работ, сообщают РИА Новости со ссылкой на Перовский суд Москвы.

Уголовное дело в отношении Соболь было заведено в декабре по статье 139 УК РФ – нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия.

Навальный подает в суд на исправительную колонию из-за Корана

Следователи утверждают, что Соболь несколько раз пыталась попасть в квартиру пенсионерки на востоке столицы. По версии обвинения, ей удавалось ввести женщину в заблуждение, а затем проникнуть в помещение, обойти все комнаты и при этом снимать все на телефон.

Как известно, Соболь пыталась найти человека, которого оппозиционер Алексей Навальный обвинил в причастности к своему отравлению.

Ранее Любовь Соболь решением суда была освобождена от домашнего ареста по делу о «нарушении санитарно-эпидемиологических правил».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Уголовное ДелоСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры