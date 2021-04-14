Прокурор запросил для Соболь год исправительных работ

Следователи утверждают, что Соболь несколько раз пыталась попасть в квартиру пенсионерки на востоке столицы. По версии обвинения, ей удавалось ввести женщину в заблуждение, а затем проникнуть в помещение, обойти все комнаты и при этом снимать все на телефон.

Как известно, Соболь пыталась найти человека, которого оппозиционер Алексей Навальный обвинил в причастности к своему отравлению.

Ранее Любовь Соболь решением суда была освобождена от домашнего ареста по делу о «нарушении санитарно-эпидемиологических правил».

