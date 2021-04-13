Навальный подает в суд на исправительную колонию из-за Корана
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове из-за того, что ему не дают Коран. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
«Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, - «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Мне этого недостаточно», - объяснил свой литературный вкус политик.
Как утверждает Навальный, эту и другие книги ему не передают из-за необходимости проверять их на экстремизм: процедура занимает три месяца.
Навальный отбывает в колонии реальный срок по делу «Ив Роше», на который ему заменили условное наказание по ходатайству ФСИН. Оппозиционер уже жаловался, что в колонии ему не дают спать и не пускают к нему врача.
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