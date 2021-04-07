Олег Навальный и Любовь Соболь освобождены из-под домашнего ареста

Брат политика Алексея Навального Олег Навальный и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь решением суда освобождены от домашнего ареста. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

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Отмечается, что мера пресечения для обоих изменена на запрет определенных действий до 23 июня.

Уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» было возбуждено после несанкционированных акций 23 января в Москве, на которых, по данным правоохранителей, приняли участие 19 человек с COVID-19, тем самым «создав угрозу массового заболевания». По данной статье брат Навального Олег, его соратники Ярмыш, Соболь и Олег Степанов, а также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева уже были отправлены под домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СудАлексей Навальный
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