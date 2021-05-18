Прокурор запросил для Платошкина шесть лет колонии и штраф в ₽500 тысяч

Гособвинение запросило для лидера движения «За новый социализм», профессора Николая Платошкина шесть лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей в рамках дела о призывах к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, прокурор озвучил запрос в ходе прений сторон в столичном Гагаринском суде.

Как уточнили в пресс-службе суда, оглашение приговора запланировано на 13:00 по московскому времени в среду, 19 мая.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Платошкина уголовное дело по статьям «Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». По данным ведомства, лидер движения «За новый социализм» распространял недостоверные данные о коронавирусе.

Платошкин категорически отрицает свою вину и пытается оспорить решение, согласно которому должен до 2 июня оставаться под домашним арестом.

Ранее адвокат профессора Александр Обозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Платошкина в суде подвергли издевательствам. По словам Обозова, в ходе разбирательства его вместе с подзащитным пришлось увезти в больницу. Защитник подчеркнул, что ранее в своей практике не сталкивался с подобным отношением к человеку, обвиняемому в ложных высказываниях. Обозов считает, что Платошкина «хотят положить на больничную койку или вовсе загнать в могилу».

