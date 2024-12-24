Прокурор запросил для Лазаревой 6,5 года колонии за оправдание терроризма

Гособвинение потребовало признать Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) виновной в оправдании терроризма. Как пишет РИА Новости, прения сторон прошли во Втором Западном окружном военном суде.

Россиянин получил три года колонии за оправдание терроризма

Уголовное дело против телеведущей было возбуждено после её высказываний про удары украинских беспилотников по объектам в России.

Отмечается, что прокурор попросил заочно назначить Лазаревой наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее живущая за рубежом Лазарева заявила о желании вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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