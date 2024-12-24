Прокурор запросил для Лазаревой 6,5 года колонии за оправдание терроризма
Гособвинение потребовало признать Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) виновной в оправдании терроризма. Как пишет РИА Новости, прения сторон прошли во Втором Западном окружном военном суде.
Уголовное дело против телеведущей было возбуждено после её высказываний про удары украинских беспилотников по объектам в России.
Отмечается, что прокурор попросил заочно назначить Лазаревой наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее живущая за рубежом Лазарева заявила о желании вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru