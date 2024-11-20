Россиянин получил три года колонии за оправдание терроризма
Бывшего школьного педагога признали виновным в публичном оправдании терроризма. Ближайшие три года россиянин проведет в колонии-поселении, также ему запрещено в течение двух лет после возвращения из колонии вести педагогическую деятельность. Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Осужденный был взят под стражу в зале суда. Известно, что он преподавал в школе историю и обществознание. Приговор огласили еще 14 ноября, но известно об этом стало лишь сейчас.
Установлено, что педагог допустил оправдывающие терроризм высказывания в разговоре с девятиклассниками, комментируя теракт на Крымском мосту.
Ранее Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД выявило признаки правонарушения в видеоигре студии Linked Squad
- Подросток пострадал в Белгородской области из-за атаки беспилотников
- Нидерланды отправили последние F-16 для обучения украинских пилотов в Румынию
- Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера
- Импортозамещенный Ту-214 впервые прошел летные испытания в Казани
- Свыше 26 кг марихуаны изъяли у жителя Правдинска
- Белгородские власти готовятся к отключениям света и газа в зимний период
- СМИ: Венгрия может отказаться от нефти РФ за компенсацию в $500 миллионов
- СМИ: В Одесской области снесли памятник замученной нацистами Зое Космодемьянской
- Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 8,68%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru