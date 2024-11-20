Россиянин получил три года колонии за оправдание терроризма

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Известно, что он преподавал в школе историю и обществознание. Приговор огласили еще 14 ноября, но известно об этом стало лишь сейчас.

Установлено, что педагог допустил оправдывающие терроризм высказывания в разговоре с девятиклассниками, комментируя теракт на Крымском мосту.

Ранее Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

