Россиянин получил три года колонии за оправдание терроризма

Бывшего школьного педагога признали виновным в публичном оправдании терроризма. Ближайшие три года россиянин проведет в колонии-поселении, также ему запрещено в течение двух лет после возвращения из колонии вести педагогическую деятельность. Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба судебной инстанции.

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Осужденный был взят под стражу в зале суда. Известно, что он преподавал в школе историю и обществознание. Приговор огласили еще 14 ноября, но известно об этом стало лишь сейчас.

Установлено, что педагог допустил оправдывающие терроризм высказывания в разговоре с девятиклассниками, комментируя теракт на Крымском мосту.

Ранее Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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