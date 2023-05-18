Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для вымогателей денег у Тины Канделаки

Обвинение считает, что каждый из обвиняемых должен понести наказание и просит суд назначить каждому из них по восемь лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2020 году трое молодых людей объединились, создав преступную группу, для вымогательства денег у публичных персон. Они с этой целью приобрели Telegram-каналы «Проект "Сканер» и Riddle. На них они публиковали порочащие репутацию сведения, требуя денег за удаление этой информации.

Ранее руководителей Telegram-каналов обвинили в вымогательстве у Тины Канделаки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

