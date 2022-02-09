Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора канала ТНТ

«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, у нового руководителя есть все компетенции и опыт, чтобы достичь амбициозных задач телеканала как в телеэфире, так и в цифровой среде. Сама Канделаки назвала свое назначение «большой честью» и «профессиональным вызовом», пишет Ura.ru.

