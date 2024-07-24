СМИ: подозреваемый Серебряков работал в банке и писал имя «на украинском»
Евгению Серебрякову, подозреваемому в организации взрыва автомобиля на севере Москвы, 29 лет. Он родом из Урюпинска Волгоградской области, сообщает RT.
Брат задержанного сообщил телеканалу, что его родственник переехал в Москву 12 лет назад и поступил в один из столичных университетов. Последней известной работой подозреваемого была должность в банке.
RT также опубликовал снимок, предположительно из социальной сети Евгения Серебрякова, на котором виден человек с оружием. Телеканал отмечает, что имя на фотографии написано на украинском языке, как «Євген Серебряков».
Серебряков подозревается в организации взрыва автомобиля на севере Москвы, произошедшего 24 июля. В результате инцидента пострадали двое человек. ФСБ сообщило, что предполагаемый преступник выехал в Турцию. В тот же день турецкая полиция подтвердила его задержание. В России Серебряков заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru