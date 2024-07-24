СМИ: подозреваемый Серебряков работал в банке и писал имя «на украинском»

RT также опубликовал снимок, предположительно из социальной сети Евгения Серебрякова, на котором виден человек с оружием. Телеканал отмечает, что имя на фотографии написано на украинском языке, как «Євген Серебряков».

Серебряков подозревается в организации взрыва автомобиля на севере Москвы, произошедшего 24 июля. В результате инцидента пострадали двое человек. ФСБ сообщило, что предполагаемый преступник выехал в Турцию. В тот же день турецкая полиция подтвердила его задержание. В России Серебряков заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает «Радиоточка НСН».

