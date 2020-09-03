Прокурор рассказал о банде киллеров Фургала
Подчинённые экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала занимались физическим устранением неугодных ему лиц, заявил прокурор на заседании Басманного суда в четверг, 3 сентября. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста до 9 декабря.
По словам прокурора, некоторые участники судебного процесса «испытывают трепет» от Фургала и его соучастников.
«Эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер», - приводит слова прокурора РИА Новости.
Фургала обвиняют в организации убийств двух предпринимателей и покушении на убийство ещё одного. В суде стало известно, что на сделку со следствием пошёл экс-помощник Фургала Андрей Карепов, передаёт РЕН ТВ.
Сам Фургал вину не признаёт, называет дело политически мотивированным и жалуется на угрозы следствия.
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