Фургал заявил о давлении следствия и угрозах

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда заявил, что следствие оказывает «мощнейшее психологическое давление» на него и на свидетелей, передаёт ТАСС.

По словам Фургала, ведущий его дело генерал-майор СК Юрий Буртовой показал ему досудебное соглашение с бывшим деловым партнером экс-губернатора Андреем Кареповым, также арестованным по делу. Как утверждает Фургал, Буртовой с целью добиться от него признания вины в отсутствие адвокатов угрожал, что его бывшую жену и приёмную дочь отправят в СИЗО по статье о мошенничестве, пишет «Медуза».

Кроме того, Фургал назвал политически мотивированным возбуждённое против него уголовное дело об организации убийств.

Ранее Фургал попросил главу Следственного комитета об отводе следственной группы, которую считает заинтересованной в исходе дела.

В четверг Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Фургалу ещё на три месяца – до 9 декабря.