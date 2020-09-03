Фургал заявил о давлении следствия и угрозах
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда заявил, что следствие оказывает «мощнейшее психологическое давление» на него и на свидетелей, передаёт ТАСС.
По словам Фургала, ведущий его дело генерал-майор СК Юрий Буртовой показал ему досудебное соглашение с бывшим деловым партнером экс-губернатора Андреем Кареповым, также арестованным по делу. Как утверждает Фургал, Буртовой с целью добиться от него признания вины в отсутствие адвокатов угрожал, что его бывшую жену и приёмную дочь отправят в СИЗО по статье о мошенничестве, пишет «Медуза».
Кроме того, Фургал назвал политически мотивированным возбуждённое против него уголовное дело об организации убийств.
Ранее Фургал попросил главу Следственного комитета об отводе следственной группы, которую считает заинтересованной в исходе дела.
В четверг Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Фургалу ещё на три месяца – до 9 декабря.
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