Прокурор предупредила о запретах для пенсионеров при получении выплат
Пенсионеры, у которых есть право на получение пенсии, также должны выполнять ряд обязанностей. Об этом рассказала преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в беседе с агентством «Прайм».
В частности, в России установлена ответственность за хищение в сфере социальных выплат как из бюджетных, так и из внебюджетных фондов: получение выплат обманным путем, при предоставлении заведомо недостоверной информации.
Как отметила прокурор, если пенсионер получает выплаты законно, но теряет право на них, это может быть расценено как пассивный обман. Ответственность ожидает и за недостоверные сведения: например, утаивание информации о смене места жительства.
Также нарушением считается, когда гражданин получает доплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи и не уведомляет компетентные органы о выходе иждивенца на работу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Врио главы МЧС поручил определить регионы, готовые принять жителей ДНР и ЛНР
- Прокурор предупредила о запретах для пенсионеров при получении выплат
- СМИ: В Бразилии 136 человек погибли из-за сильных дождей
- Эксперт перечислил признаки слежки за смартфоном
- СМИ: НАТО повысит уровень готовности тысяч военных
- МЧС: Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России
- Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России
- В ВОЗ заявили о наличии условий для появления более опасного штамма COVID-19
- СМИ нашли документ от 1991 года с обещаниями о нерасширении НАТО на восток
- Байден усомнился в возможности применения Путиным ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru