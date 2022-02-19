Прокурор предупредила о запретах для пенсионеров при получении выплат

В частности, в России установлена ответственность за хищение в сфере социальных выплат как из бюджетных, так и из внебюджетных фондов: получение выплат обманным путем, при предоставлении заведомо недостоверной информации.

Как отметила прокурор, если пенсионер получает выплаты законно, но теряет право на них, это может быть расценено как пассивный обман. Ответственность ожидает и за недостоверные сведения: например, утаивание информации о смене места жительства.

Также нарушением считается, когда гражданин получает доплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи и не уведомляет компетентные органы о выходе иждивенца на работу.

