Экономист рассказала, как выгоднее уволиться пенсионерам

Выходить на пенсию экономически выгоднее в конце месяца, поделилась доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина. Об этом эксперт рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт раскрыл способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Сорокина указала, что данные от работодателей о сотрудниках поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) до 15 числа следующего месяца, пишет RT. В этот список попадают все работники независимо от того, сколько дней они проработали.

Экономист подчеркнула, что увольняться лучше в конце месяца. Сорокина привела в пример ситуации, когда работающий пенсионер уволился 1-го или 31-го марта.

«И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица», — объяснила эксперт.

Как уточила Сорокина, фонд получит в мае отчет за апрель, а решение об индексации страховых выплат примет в июне. В обоих случаях доплата будет рассчитываться с апреля, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыУвольнениеПенсия
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