Премьер Латвии заявил, что принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам

Ускоренное принятие Украины в Евросоюз позволит странам сообщества получить доступ к украинским ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

По словам политика, Украина обладает огромными ресурсами, при этом ЕС испытывает их нехватку.

«Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — заявил Кулбергс в интервью польскому каналу TVP WORLD.

Премьер пояснил, что говорит о партнерстве и взаимной выгоде, по его словам, ситуация «беспроигрышная».

Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает два сценария принятия Украины в сообщество. Один из них подразумевает секторальную интеграцию, при которой Киев сможет присоединяться к политикам союза в конкретных сферах после выполнения необходимых требований.

