Премьер Латвии заявил, что принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам
Ускоренное принятие Украины в Евросоюз позволит странам сообщества получить доступ к украинским ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
По словам политика, Украина обладает огромными ресурсами, при этом ЕС испытывает их нехватку.
«Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — заявил Кулбергс в интервью польскому каналу TVP WORLD.
Премьер пояснил, что говорит о партнерстве и взаимной выгоде, по его словам, ситуация «беспроигрышная».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает два сценария принятия Украины в сообщество. Один из них подразумевает секторальную интеграцию, при которой Киев сможет присоединяться к политикам союза в конкретных сферах после выполнения необходимых требований.
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