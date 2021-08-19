Напавшему на сотрудников ОМОНа в Москве уроженцу Чечни дали 5 лет колонии

Уроженца Чечни Саид-Мухаммада Джумаева признали виновным по статье «применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья», сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы

Инцидент произошёл 23 января в ходе несогласованной акции в Москве. По данным следствия, около Пушкинской площади Джумаев нанёс двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся. Задержали его в Псковской области, на допросе он признал свою вину.

Обвинение просило для Джумаева шесть лет лишения свободы. В итоге суд приговорил молодого человека к пяти годам в колонии общего режима.

Ранее суд французского Валанса приговорил к четырем месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, который дал пощёчину президенту страны Эммануэлю Макрону.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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