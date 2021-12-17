Депутата Штейн арестовали на 14 суток в Москве

Тверской суд Москвы назначил муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн административный арест сроком 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Марию Эйсмонт.

Также 17 декабря Тверской суд назначил 15 суток ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по такому же протоколу.

Ранее Штейн была задержана. По словам правозащитника Даниила Бермана, она отправилась в территориальный отдел ФСИН для того, чтобы «встать на учет как осужденная», после чего была задержана.