Депутата Штейн арестовали на 14 суток в Москве

Тверской суд Москвы назначил муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн административный арест сроком 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Марию Эйсмонт.

Также 17 декабря Тверской суд назначил 15 суток ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по такому же протоколу.

Ранее Штейн была задержана. По словам правозащитника Даниила Бермана, она отправилась в территориальный отдел ФСИН для того, чтобы «встать на учет как осужденная», после чего была задержана.

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Отмечается, что обвинения касаются коллажа, который московский депутат в 2018 году опубликовала в интернете. По данным следствия, из-за призывов Штейн и других фигурантов люди, в том числе заразившиеся коронавирусом, явились на несогласованную акцию 23 января и «создали угрозу массового заболевания».

25 августа Преображенский суд Москвы по уголовному делу приговорил Штейн к одному году ограничения свободы. В этот период она не может посещать массовые мероприятия, уезжать из столицы, покидать жилье с десяти часов вечера до шести утра. Она также должна являться в инспекцию два раза в месяц. По словам адвоката, Штейн не согласна с решением суда.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:АрестНацизмДепутатМоскваСуд
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