Прокурор огласил обвинение по делам о покушении на Захарченко

В военном суде Южного округа прокурор огласил обвинительное заключение по делам о покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторола), сообщает «Лента.ру».

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Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен обвиняются по ряду статьей УК РФ. Это уже второе заседание по делу.

Следующее состоится 10 октября. Как ожидается, на нем установят порядок исследования доказательств и приступить к допросу свидетелей.

Ранее стало известно, что убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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