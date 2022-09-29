Источник: Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей
Организаторы убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко заплатили исполнителю 5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телефонный разговор сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко со своим агентом.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Луганской народной республики сообщил о перехвате беседы Киященко, в которой сотрудник СБУ раскрыл новые подробности убийства политика.
«Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял (убийство. - НСН)... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказывает Киященко.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка, напоминает Ura.ru. Инцидент был признан терактом, отмечает телеканал «360». В 2019 году нынешний глава ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании одной из групп, предположительно, причастной к убийству Захарченко. Отмечалось, что среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
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- Источник: Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru