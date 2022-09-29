Источник: Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей

«Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял (убийство. - НСН)... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказывает Киященко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка, напоминает Ura.ru. Инцидент был признан терактом, отмечает телеканал «360». В 2019 году нынешний глава ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании одной из групп, предположительно, причастной к убийству Захарченко. Отмечалось, что среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.

