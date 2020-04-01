Прокурор Москвы напомнил ритейлерам о недопустимости скоплений покупателей
Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от глав крупнейших столичных аптечных и продуктовых сетей ввести дистанционное зонирование для посетителей. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокурор столицы напомнил руководителям крупных столичных продуктовых и аптечных сетей о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Также сообщается, что прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам столицы поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах.
Ранее НСН писала, что всех обязали соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за угрозы распространения коронавируса. Такое постановление выпущено Роспотребнадзором. Соблюдать правило необходимо во всех общественных местах, включая общественный транспорт. Исключение составляют поездки на такси.
Кстати, разметку, напоминающую о соблюдения социальной дистанции, начали наносить на платформах станций столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. Ранее такие наклейки появились перед кассами и автоматами по продаже билетов на 177 станциях московского метро.
Специальную разметку, которая будет помогать жителям Подмосковья соблюдать безопасную социальную дистанцию, уже нанесли и на 63 автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области. Об этом заявили в региональном Минтрансе.
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