Прокурор Москвы напомнил ритейлерам о недопустимости скоплений покупателей

Ранее НСН писала, что всех обязали соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за угрозы распространения коронавируса. Такое постановление выпущено Роспотребнадзором. Соблюдать правило необходимо во всех общественных местах, включая общественный транспорт. Исключение составляют поездки на такси.

Кстати, разметку, напоминающую о соблюдения социальной дистанции, начали наносить на платформах станций столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. Ранее такие наклейки появились перед кассами и автоматами по продаже билетов на 177 станциях московского метро.

Специальную разметку, которая будет помогать жителям Подмосковья соблюдать безопасную социальную дистанцию, уже нанесли и на 63 автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области. Об этом заявили в региональном Минтрансе.

