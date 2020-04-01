Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин перестал здороваться за руку из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают», - сказал он.
В Кремле также сообщили, что на прошлой неделе, когда Путин ездил в больницу в Коммунарке, правило тестирования всех собеседников президента не соблюдалось.
Накануне стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом. При этом несколько дней назад он лично общался с Путиным, который посетил учреждение.
Песков сегодня пожелал Проценко скорейшего выздоровления и отметил, что в Кремле врачу передают «наши общие аплодисменты».
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