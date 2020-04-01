Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса

В Кремле также сообщили, что на прошлой неделе, когда Путин ездил в больницу в Коммунарке, правило тестирования всех собеседников президента не соблюдалось.



Накануне стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом. При этом несколько дней назад он лично общался с Путиным, который посетил учреждение.



Песков сегодня пожелал Проценко скорейшего выздоровления и отметил, что в Кремле врачу передают «наши общие аплодисменты».

