Прокуратура заинтересовалась отключением электричества в Махачкале

Прокуратура Дагестана инициировала проверку из-за перебоев электроснабжения в Кировском районе Махачкалы, сообщает «РЕН ТВ».

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Надзорное ведомство намерено принять меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Как заявили в Россетях, с 1 августа в регионе установилась жаркая погода, а оборудование оказалось перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям. Чтобы избежать нагрузок на сети, диспетчерские службы вынуждены вводить кратковременные технологические перерывы в работе оборудования.

Отмечается, что есть сети, которые не принадлежат компании Россети, а находятся в аренде. В Махачкале их большая часть.

Ранее жители столицы Дагестана перекрыли проспект Петра I в центре города из-за отключений электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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